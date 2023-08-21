В Татарстане за январь–июль число тяжких преступлений выросло на 7,7%

В Татарстане за январь–июль этого года произошло почти 10 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Такая статистика опубликована на сайте МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ПФО за первые семь месяцев 2023 года произошло почти 70 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост числа тяжких преступлений зафиксирован в Марий Эл. Там их число увеличилось на 29%. В тройку также вошли Кировская область (21%) и Башкирия (19,3%).

"Ъ-Казань"