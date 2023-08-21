«Чиновники пытаются повторить успех советской модели образования»

Российские регионы отчитались о закупках нового учебника истории. Пособие для старших классов, подготовленное помощником президента Владимиром Мединским, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном, было заказано для школ Башкирии, Калужской и Тверской области, Ханты-Мансийского автономного округа. В учебнике, разработанном по поручению Владимира Путина, по данным СМИ, полностью пересмотрены события с 1970-х до 2000-х, а также добавлен большой раздел о Крыме и специальной военной операции. В конце этой главы есть особая часть: «Россия — страна героев». Там упомянуты подвиги 18 особо отличившихся бойцов и командиров. Приведет ли сейчас к успеху в сфере образования советский опыт? Об этом задумался обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как-то в середине 80-х знакомая моих родителей жаловалась, что самым проблемным для нее предметом на кафедре виолончели, контрабаса и арфы в Гнесинке является «научный ленинизм». Необходимость заучивать наизусть высказывания великих вождей плохо давалась этой талантливой музыкантше. Вскоре ее молитвы были услышаны, и под конец перестройки от обязательного изучения марксизма-ленинизма отказались.

Коммунистический режим рухнул, и в Конституции появилась статья о запрете государственной идеологии. Гражданам было предложено самим определяться с политическими и мировоззренческими позициями. И вот, спустя 30 с лишним лет, тема идеологической доктринации пока не всех россиян, а только подрастающего поколения на наших глазах переходит из дискуссионной в практическую плоскость.

Для учителей подготовлена переработанная и дополненная методичка «Разговоров о важном», старшеклассники получат новый учебник истории, а студенты — целый дополнительный предмет «Основы и принципы российской государственности». Причем читать курс планируется во всех институтах и университетах, и поэтому написано не одно, а три отдельных учебных пособия: для учащихся вузов общего профиля, гуманитариев и технарей. Что ж, история, как известно, любит повторяться…

Собственно, о содержании вышеперечисленных пособий говорить бессмысленно. Все нарративы и так известны: Русский мир — наш фундамент, действия власти всегда правильные, а если и нет, то безальтернативны, ну и всю дорогу от Рюриковичей до XXI века Запад всячески гадил, а мы стояли и стоим насмерть.

Этакое нагромождение описания событий и теорий, которые, по замыслу авторов, должны воспитать молодого человека в духе патриотизма и верности национальным интересам. Интересы же у нас весьма переменчивы. И заранее про то, в чем конкретно они состоят, даже депутаты не всегда в курсе. Вот и подрастающему поколению попробуют привить такую же идеологическую лабильность.

Насколько задумку удастся претворить в жизнь, мы все, к счастью или к сожалению, узнаем. Но трудно отказаться от ощущения, что чиновники пытаются в XXI веке повторить успех советской модели образования, не обращая внимания, что с тех пор многое изменилось в практике потребления информации и доверия к ней. Особенно это касается молодежи.

В связи с этим позволю себе крамольную мысль. С помощью сплетен, заявлений экзальтированных политиков вроде покойного Жириновского и публикаций в интернете предлагаемый взгляд на отечественное вчера и сегодня куда лучше внедряется в сознание граждан, чем в виде параграфов и разделов учебников.

И если уж обращаться к опыту прошлого, стоит помнить: десятилетиями выстроенный образовательный процесс по созданию советского человека рассыпался в момент. Все учебники и методические пособия по истории вдруг оказались неактуальными, и учителя объясняли ученикам: мол, все написанное — неправда, а что правда, сказать сложно.

Но, с другой стороны, ничего не проходит даром. И сегодня единую и правильную историю основ российской государственности пишут именно те студенты, у которых когда-то отменили «научный ленинизм».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".