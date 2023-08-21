Жара в Краснодаре 20 августа установила новый температурный рекорд

Температурный рекорд побит в Краснодаре 20 августа, где воздух прогрелся до +38,4°С, что на 0,4°С выше прежнего достижения 1969 года. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По его словам, не исключено, что сегодня, 21 августа, рекорд жары будет обновлен — пока он составляет +36,5°С и принадлежит 1957 году.

«Сегодня антициклон сохранит на территории Кубани малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности»,— отметил синоптик.

Температура воздуха сегодня в Краснодаре и крае +37…+39°С. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Во вторник в регионе без осадков, днем +35…+37°С.

Наталья Решетняк

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