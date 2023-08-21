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обновлено 10:09

Самолет «Аэрофлота» с губернатором Прикамья перенаправили на другой аэродром

Самолет компании «Аэрофлот», на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, изменил место посадки. Как сообщает портал «РБК-Пермь», вместо Москвы самолет сел в Ярославле. В пресс-службе краевого правительства подтвердили данную информацию.

Изменил аэродром посадки и рейс авиакомпании «Победа», следовавший из Перми в московский аэропорт Внуково. Самолет сел в Нижнем Новогороде.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево сегодня временно приостанавливали работу из-за обнаруженного в небе беспилотника. Расчеты ПВО сбили его над территорией Истринского района Московской области.

Из-за действовавших ограничений на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских авиарейсов.

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