Кинокомплекс «Искра» в Уфе в четвертый раз выставлен на продажу, сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Торги проводятся путем публичного предложения. Начальная цена лота установлена в 145 млн руб. Каждую неделю цена будет снижаться на 1 млн руб. Итоги подведут 18 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Единым лотом продается имущество банкротного ООО «Лира»: новое здание «Искры», достроенное после 2020 года, включая зал IMAX общей площадью 1,2 кв. м, 347 кресел, билетные кассы, а также банкротного ООО «Флэйм»: основное старое здание кинотеатра площадью 2,4 тыс. кв. м 1970 года постройки (является объектом культнаследия), еще одна часть здания площадью 2,6 тыс. кв. м, кинопроектор, экран.

Ранее администрация Уфы обратилась к конкурсному управляющему «Флэйма» и «Лиры» Алексею Емельянову с просьбой передать в муниципальную собственность часть здания кинотеатра, которая является объектом культурного наследия. Однако собрание кредиторов мэрии отказало.

Влада Шипилова

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