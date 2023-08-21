«По большому счету дело-то не в зерне»

По данным западных СМИ, Россия, Турция и Катар подпишут в Будапеште соглашение о поставках российского зерна на мировые рынки. В столице Венгрии находится глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее Анкара заявила, что готова пропускать в Босфор суда с украинским продовольствием. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что новый формат будет своего рода компромиссом для решения проблемы черноморского транзита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новая зерновая сделка с участием Катара, России и Турции вроде бы должна быть заключена в Будапеште. Там, похоже, проходят переговоры по этому поводу. Информация неофициальная. Согласно публикациям издания Bild (заблокировано в РФ), Катар профинансирует проект, Турция обеспечит логистику, а Россия, собственно, предоставит основной продукт.

Сообщается, что в столице Венгрии находится глава Татарстана Рустам Минниханов. Почему именно он? И какова его роль во всем этом процессе? Пока не совсем понятно. Или, может быть, одно с другим вовсе не связано.

Также звучит тезис, что мы имеем дело с попыткой вытеснить таким образом украинское зерно с мировых рынков. А спасать бедные страны предполагается исключительно посредством российского продовольствия. Хотя кажется, что это больше похоже на определенный компромисс: Москва требует обеспечить экспорт ее зерна — так вот, пожалуйста — поставляйте. Но пусть и Украина свое тоже продает. От этого только польза — цены упадут, бедным станет легче.

Заметно, что явно выигрывает Реджеп Тайип Эрдоган. Его страна, ничего по сути не вкладывая, получает дивиденды. Больше сделок — больше денег. Вот что значит транзитный статус. При этом турецкое Министерство национальной обороны заявило, что пропустит суда с украинским зерном в Босфор, если, конечно, они смогут до него добраться. Ранее Анкара предупредила российских коллег, что не стоит совершать какие-либо агрессивные действия в отношении турецких сухогрузов — подобное чревато дальнейшим ростом напряженности.

Однако это еще одно подтверждение того, что украинские поставки продолжатся. И совершенно неважно, как они будут называться — черноморская инициатива или как-то по-другому. На этом очень сильно настаивает Запад, для него данный вопрос уже, видимо, является принципиальным. По большому счету дело-то не в зерне, а в том, что происходит в целом вокруг Украины. Пшеница и кукуруза — лишь часть одной большой проблемы.

По факту мы в очередной раз, уже трудно сказать какой по счету, наблюдаем рост напряженности на всех участках конфликта, в том числе и в Черном море. Последнее обстоятельство ставит под сомнение безопасность мореплавания. В такой ситуации возить продовольствие согласится явно не каждый.

Тем не менее разные формулы мира продолжают активно обсуждаться, но это лишь слова. Так происходит всегда, когда хочется предотвратить очередную эскалацию. И вот мы видим, как украинский президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и лично осмотрел американские самолеты F-16. После чего объявил, что 42 машины будут поставлены Украине, причем только из одной страны. Произойдет это не сразу, а после обучения пилотов. Однако речь идет о современном эффективном оружии, которое, безусловно, изменит положение на театре боевых действий.

Формулу мира, к слову, тоже вроде бы обсуждали, но с F-16 конкретики явно больше. Таким образом варианта два: или дальнейшая эскалация и повышение ставок, или же все-таки переговоры. И тогда надобность в зерновых сделках отпадает сама собой. Но верится в такой сценарий с трудом.

Так что, вероятно, будет торжественно объявлено о новой зерновой сделке, а старая останется как бы неофициальной. То есть суда продолжат идти на свой страх и риск. Может быть, еще кого-нибудь остановят, покажут красивую картинку высадки бравых русских парней с вертолета. Но зерно тем не менее дойдет туда, куда надо. Хуже, если ничего не произойдет, тогда останется только эскалация и минимум оптимизма.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".