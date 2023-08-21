«По большому счету дело-то не в зерне»

По данным западных СМИ, Россия, Турция и Катар подпишут в Будапеште соглашение о поставках российского зерна на мировые рынки. В столице Венгрии находится глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее Анкара заявила, что готова пропускать в Босфор суда с украинским продовольствием. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что новый формат будет своего рода компромиссом для решения проблемы черноморского транзита.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Новая зерновая сделка с участием Катара, России и Турции вроде бы должна быть заключена в Будапеште. Там, похоже, проходят переговоры по этому поводу. Информация неофициальная. Согласно публикациям издания Bild (заблокировано в РФ), Катар профинансирует проект, Турция обеспечит логистику, а Россия, собственно, предоставит основной продукт.
Сообщается, что в столице Венгрии находится глава Татарстана Рустам Минниханов. Почему именно он? И какова его роль во всем этом процессе? Пока не совсем понятно. Или, может быть, одно с другим вовсе не связано.
Также звучит тезис, что мы имеем дело с попыткой вытеснить таким образом украинское зерно с мировых рынков. А спасать бедные страны предполагается исключительно посредством российского продовольствия. Хотя кажется, что это больше похоже на определенный компромисс: Москва требует обеспечить экспорт ее зерна — так вот, пожалуйста — поставляйте. Но пусть и Украина свое тоже продает. От этого только польза — цены упадут, бедным станет легче.
Заметно, что явно выигрывает Реджеп Тайип Эрдоган. Его страна, ничего по сути не вкладывая, получает дивиденды. Больше сделок — больше денег. Вот что значит транзитный статус. При этом турецкое Министерство национальной обороны заявило, что пропустит суда с украинским зерном в Босфор, если, конечно, они смогут до него добраться. Ранее Анкара предупредила российских коллег, что не стоит совершать какие-либо агрессивные действия в отношении турецких сухогрузов — подобное чревато дальнейшим ростом напряженности.
Однако это еще одно подтверждение того, что украинские поставки продолжатся. И совершенно неважно, как они будут называться — черноморская инициатива или как-то по-другому. На этом очень сильно настаивает Запад, для него данный вопрос уже, видимо, является принципиальным. По большому счету дело-то не в зерне, а в том, что происходит в целом вокруг Украины. Пшеница и кукуруза — лишь часть одной большой проблемы.
По факту мы в очередной раз, уже трудно сказать какой по счету, наблюдаем рост напряженности на всех участках конфликта, в том числе и в Черном море. Последнее обстоятельство ставит под сомнение безопасность мореплавания. В такой ситуации возить продовольствие согласится явно не каждый.
Тем не менее разные формулы мира продолжают активно обсуждаться, но это лишь слова. Так происходит всегда, когда хочется предотвратить очередную эскалацию. И вот мы видим, как украинский президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и лично осмотрел американские самолеты F-16. После чего объявил, что 42 машины будут поставлены Украине, причем только из одной страны. Произойдет это не сразу, а после обучения пилотов. Однако речь идет о современном эффективном оружии, которое, безусловно, изменит положение на театре боевых действий.
Формулу мира, к слову, тоже вроде бы обсуждали, но с F-16 конкретики явно больше. Таким образом варианта два: или дальнейшая эскалация и повышение ставок, или же все-таки переговоры. И тогда надобность в зерновых сделках отпадает сама собой. Но верится в такой сценарий с трудом.
Так что, вероятно, будет торжественно объявлено о новой зерновой сделке, а старая останется как бы неофициальной. То есть суда продолжат идти на свой страх и риск. Может быть, еще кого-нибудь остановят, покажут красивую картинку высадки бравых русских парней с вертолета. Но зерно тем не менее дойдет туда, куда надо. Хуже, если ничего не произойдет, тогда останется только эскалация и минимум оптимизма.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".