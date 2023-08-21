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Суд обязал администрацию Ашинского района отремонтировать аварийную дорогу

Ашинский городской суд обязал администрацию муниципального района отремонтировать аварийную автомобильную дорогу. Исковое заявление направила прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что проезжая часть на улице Матросова – от дома №45 «Д» до выезда из города в сторону Миньяра имеет многочисленные дефекты – выбоины, просадки, трещины, которые достигает ширину до 28 см, длину до 55 см, глубину более 11 см.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск, в котором просила обязать администрацию Ашинского муниципального района устранить выявленные нарушения требований ГОСТ при содержании дороги. В результате суд возложил на мэрию обязанность отремонтировать проезжую часть в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

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