Из-за закрытого неба четыре самолета приземлились в Казани вместо Москвы

В Москве в связи с закрытым небом сразу четыре летевших в столицу самолета приземлились в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Речь идет о двух самолетах из Екатеринбурга, об одном из Орска и еще одном из Челябинска. Все они должны были приземлиться во Внуково и Домодедово.

«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани»,— говорится в сообщении.

Домодедово же было закрыто «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов». Позже оба аэропорта возобновили свою деятельность.

"Ъ-Казань"