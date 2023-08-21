Донская полиция проводит проверку по факту массовой драки в центре Ростова

Сотрудники ГУ МВД Ростовской области ищут участников массовой драки, произошедшей вечером 20 августа в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранительных органов, накануне в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на ул. Большой Садовой. Когда сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, участники конфликта уже разошлись. Информации о получении тяжких телесных повреждений в результате драки в медицинские учреждения города не поступало

«С целью установления обстоятельств происшествия и личностей участников конфликта полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в сети видеозаписи»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Анастасия Назарова