Лишь 28% жителей Челябинской области получают зарплату выше среднего по РФ

В Челябинской области доля работающих жителей, получающих заработную плату выше среднего по стране, составляет лишь 28,4%. По этому показателю Южный Урал занимает 28 место в подготовленном «РИА Новости» рейтинге регионов РФ по доле работников с высокой зарплатой.

Основным показателем для ранжирования авторы исследования использовали долю работников, получающих на руки среднюю в России или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах. С июня 2022 года по май 2023-го размер среднего ежемесячного заработка в России составил 59 тысяч руб. Доля южноуральцев, получающих выше двух средних зарплат составила всего 6,6%. По сравнению с 2022 годом Челябинская область поднялась на одну строчку в рейтинге. Доля специалистов с высокой зарплатой выросла на 1,4%

В среднем по стране доля работающих, получающих выше среднего, составила в 2023 году 31,7%. Только 18 регионов показали результат лучше среднероссийского. В 12 субъектах РФ доля специалистов с высокими зарплатами не превышает 15%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий (75%), Ненецкий (61,4%) и Ханты-Мансийский автономные округа (60,8%). Меньше всего таких работников в Ингушетии (8,8%), Чечне и Кабардино-Балкарии (по 10,1%).

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