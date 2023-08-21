На месте полигона «Северная Самарка» предложили построить горнолыжный курорт

Владелец мусорного полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области направил областному правительству проект горнолыжного курорта на месте полигона после его рекультивации, сообщает «Деловой Петербург».

Полигон в деревне Самарка, открытый в 1974 году, в ближайшие годы планируется закрыть. Сейчас он принимает только производственные отходы, в 2022 году перестал принимать ТКО.

Директор оператора полигона, ЗАО «Промотходы», Андрей Беспальченко рассказал журналистам, что работы по рекультивации могут завершить в середине 2029 года, строительство курорта — в середине 2030. По его словам, уже начата подготовка к разработке проекта рекультивации. Затем предполагается перевести участок в зону рекреации, после чего планируется начать строительство. Господин Беспальченко пояснил, что все работы планирует делать за счет предприятия, без привлечения государственных средств. Объем инвестиций в проект пока не называется. Ранее участники рынка оценивали затраты на рекультивацию в несколько миллиардов рублей.

Андрей Беспальченко возглавил ЗАО «Промотходы» в середине июня. Ранее компанией руководил Владимир Шматов.

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