На Алтае готовы предоставить землю участникам СВО и членам семей погибших бойцов

На ближайшей сессии законодательного собрания Алтайского края депутаты рассмотрят законопроект о наделении землей отличившихся участников специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших бойцов. По данным пресс-службы регионального парламента, документ подготовлен по инициативе губернатора Виктора Томенко при участии фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду».

«Законопроект дает возможность воспользоваться льготой военнослужащим, бойцам добровольных формирований, бойцам нацгвардии, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе СВО. Данная мера поддержки будет предоставляться и членам семей бойцов, погибших или умерших вследствие участия в СВО»,– говорится в сообщении.

Для реализации закона, в случае его принятия, будут предоставлены участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Для строительства дома можно будет получить до 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства - до 20 соток.

Сессия заксобрания запланирована на 31 августа.

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Валентин Романов