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обновлено 12:07

37 бойцов СВО из Удмуртии побывали в отпусках за август

Власти Удмуртии продолжаю контролировать процесс отпусков у военнослужащих, выполняющих боевой долг в ходе спецоперации. В августе на родине побывали 37 бойцов из разных городов и районов, рассказал глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все запросы в социальных сетях я вижу. Мы их отрабатываем»,— подчеркнул господин Бречалов.


Глава региона также отметил необходимость круглосуточно вести работы к семьями участников СВО, ветеранами и родственниками погибших бойцов. «Встречи должны быть регулярными. Поэтому два режима: по мере необходимости и регулярно. Второй не реже чем раз в два месяца, первый — по необходимости»,— отметил Александр Бречалов.

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