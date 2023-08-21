В Свердловской области запустили государственные соседские чаты

В Свердловской области появятся государственные соседские чаты, сообщает издание «Известия». Чаты запускают по инициативе Минстроя и Минцифры, они будут работать на платформе «VK Мессенджера». Соседские чаты будут интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», которое должно стать единым окном для решения коммунальных вопросов жильцов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным издания, пилотный проект домовых чатов доступен в нескольких регионах Урала: Свердловской и Челябинской областях, ХМАО-Югре. А также проект запустили в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской областях и Санкт-Петербурге.
«Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ»,— прокомментировали в Минстрое. В министерстве также отметили, что в новых чатах жильцы многоквартирных домов смогут обсуждать любые вопросы, которые касаются их дома, предлагать идеи по его улучшению, а также проводить опросы.