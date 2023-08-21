Глава Удмуртии посчитал недостаточной работу районов по инвестиционным проектам

Власти районов и городов Удмуртии по итогу недели экономики представили 236 проработанных проектов и площадок, которые «упакованы по отраслям и объемам инвестиций». Об этом рассказал сегодня, 21 августа, глава региона Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания. Данный результат руководитель республики назвал «так себе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Хочу обратить внимание, что изначально было заявлено более 700 инвестиционных предложений, из них готово к реализации 236. Скажем, результат так себе. Между тем, только вот эти 236 — это новые проекты и возможности, предполагаются инвестиции более чем на 8 млрд руб.»,— заявил господин Бречалов.

Больше всего площадок заявлено под сельское хозяйство — 78, промышленность — 63, туризм — 35. В числе лидеров оказались команды экономического блока Завьяловского рай она, Глазова, Воткинска, Сарапула, а также Алнашкоского, Сарапульского и Увинского районов. «Действительно хорошая, качественная работа проделана. У меня нет сомнений, что будет результат»,— отметил глава Удмуртии.