Поток иностранных туристов в Краснодарский край сократился в 4 раза

За минувшие шесть месяцев 2023 года поток иностранных туристов в Краснодарский край сократился на 12%, до 22,8 тыс. человек (год к году). По сравнению с январем—июнем 2019 года этот показатель снизился в четыре раза. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Midjourney Фото: Midjourney

Согласно официальной статистике, в 2023 году порядка 70% туристов прибыли на Кубань из Республики Беларусь, Украины, Казахстана и Армении; 30% — из Абхазии, Египта, Китая и Турции.

Ранее заместитель генерального директора по международным связям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный высказал мнение, что полномасштабное введение электронной визы в 2023 году позволит привлечь большее количество туристов. В том числе благодаря этой возможности наладится турпоток из Индии и Ирана.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram