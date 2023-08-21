На Алтае вступил в cилу приговор главе медцентра по делу о хищении 100 млн руб

Вступил в законную силу приговор в отношении директора и заместителя главврача частного медцентра, Барнаула, которые были осуждены к условным срокам за махинации со средствами территориального ФОМС. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Алтайского края. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о медцентре «Добрый доктор».

Как установили расследование, руководители клиники с января 2016-го по ноябрь 2020 года предоставляли в страховые медицинские организации заведомо ложные сведения об объеме и характере оказанных пациентам услуг в рамках территориальной программы ОМС. По подсчетам силовиков, таким способом они похитили денежные средства территориального ФОМС Алтайского края на сумму более 100 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), рассматривалось оно в Центральном райсуде Барнаула. В мае 2023 года медработникам вынесли приговор.

Директору центра присудили четыре года условно и штраф в размере 500 тыс. руб., заместителю главврача — 3 года 10 месяцев условно и штраф 400 тыс. руб. Главврача медцентра, который заключил соглашение о сотрудничестве, судили отдельно. В июле 2022 года его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года и штраф в размере 200 тыс. руб.

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Илья Николаев