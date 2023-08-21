В Челябинске ограничат движение по проспекту Победы до 28 августа

На проспекте Победы в Челябинске на неделю ограничат движение из-за продолжающейся реконструкции участка теплотрассы. Часть дороги перекроют рядом с перекрестком с улицей Красного Урала, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа в районе дома №290. Автомобили не смогут проехать по крайней левой полосе в западном направлении и по крайней правой полосе в восточном направлении. Движение трамваев будет полностью закрыто.

Реконструкция участка теплотрассы на проспекте Победы продолжается с 11 августа. Работу ведет «УСТЭК-Челябинск». Завершить реконструкцию планируется до 10 сентября.

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