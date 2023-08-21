«Магнит» запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения

Ретейлер «Магнит» совместно с ООО «Карельские технологии» запустил проект по переработке потерявших потребительские свойства продуктов в удобрения, сообщила пресс-служба компании.

Ретейлер отправляет на переработку фрукты, овощи и хлебобулочные изделия, которые утратили потребительские свойства, в том числе те, которые не удалось реализовать до истечения срока годности. В проекте участвует десять торговых точек: два гипермаркета и восемь магазинов формата «у дома».

Собранные продукты передают партнеру ретейлера, компании ООО «Карельские биотехнологии», которая при помощи личинок мух их перерабатывает. Результатом переработки становятся удобрения и белковые кормовые добавки, которые применяются в сельском хозяйства.

«Компания взяла на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить объем пищевых отходов, вывозимых на полигон. Для этого мы оптимизируем поставки товаров в магазины, что позволяет нам снизить образование отходов, а также внедряем различные инициативы в области экономики замкнутого цикла. Один из примеров такой инициативы — проект по переработке пищевых отходов в Карелии»,— рассказала руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Надежда Галактионова.

«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова, которой принадлежит 29,2%.

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