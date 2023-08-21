СК завершил дело бывшего вице-мэра Магнитогорска, обвиняемого во взятке

В Челябинской области следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, обвиняемых в получении особо крупной взятки и мошенничестве. Материалы направлены в прокуратура для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вице-мэр и директор муниципального предприятия, занимавший в 2021 году должности директора и главного инженера муниципального учреждения, получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 15 млн руб. за заключение контрактов по уборке территории города. Также, бывший директор учреждения похитил более 130 тыс. руб., присвоив зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе расследования дела было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 14 млн руб.

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