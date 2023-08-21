В Иркутской области количество подтопленных участков выросло до 27 за четыре часа

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области уровень воды в реке Киренга вырос на два сантиметра за четыре часа. В зону паводка попали 27 приусадебных участков и четыре жилых дома, сообщает главное управление МЧС по региону.

По состоянию на 10 утра 21 августа уровень реки Киренга составил 274 см. Критическая отметка - 250 см. В поселке Улькан уровень реки составляет 419 см при критическом 430 см.

Местная администрация и спасательные подразделений проводят оповещение населения о складывающейся гидрологической обстановке. В Казачинско-Ленском районе работает оперативная группа МЧС. Уточняется, что мониторинг паводковой обстановки проходит с использованием беспилотной авиации.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, режим ЧС был введен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за подъема воды в реках - Кунерма и Умбелла. Из-за разлива рек подтоплены участки трассы Усть-Кут – Уоян. На 265 км трассы движение закрыто.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев