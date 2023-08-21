Компания «Геликс Аэро» осваивает новый тип вертолета

Авиакомпания «Геликс Аэро» стала эксплуатантом вертолета семейства Ми-8МТВ-1. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор АО «Авиакомпания “Геликс”» Вадим Балдин, которое является учредителем «Геликс Аэро». По словам господина Балдина, для компании это новый тип воздушного судна. Сейчас парк «Геликс Аэро» составляют вертолеты Ми-8Т.

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Компания «Геликс Аэро» была создана в октябре прошлого года, после того как собственники «Геликса» решили выделить «вертолетное» направление в отдельное юрлицо. «Геликс Аэро» оказывает услуги по организации вертолетных перевозок, а также поисково-спасательного обеспечения полетов.