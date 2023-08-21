Глава СКР взял на контроль уголовное дело по факту нанесения смертельных травм жителю Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения смертельных травм жителю Орджоникидзевского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, 19 августа 2023 года два 17-летних подростка, находясь на остановочном комплексе общественного транспорта в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу ранее незнакомому 37-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. В рамках расследуемого уголовного дела оба подозреваемых задержаны.