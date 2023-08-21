Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы. Он набрал 59% голосов после обработки 96% протоколов, сообщил Высший избирательный суд страны.

Член суда Бланка Альфаро сообщила, что господин Аревало стал «виртуальным победителем», передает Reuters. Его соперница Сандра Торрес получила меньше 37% голосов. Окончательные итоги будут подведены за несколько дней, инаугурация пройдет 14 января.

Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Бернардо Аревало с победой в соцсети X. Он пригласил его «начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными».

Бернардо Аревало сын Хуана Хосе Аревало, который возглавлял Гватемалу в 1945–1951 годах. Ему 64 года. На выборах позиционировал себя как кандидат против коррупции.

Леонид Уварчев