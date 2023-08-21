Сбербанк продает шесть офисов в Черноземье за 60 млн рублей

Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) намерен продать очередной пул невостребованных офисов и закрывающихся отделений в отдаленных населенных пунктах. На собственной платформе банка по продаже залогового имущества «Портал DA» за последние два месяца были выставлены, как насчитал «Ъ-Черноземье», семь таких лотов общей стоимостью порядка 60 млн руб.

Самый дорогой из них — крупное отделение в Белгороде на улице Костюкова, 63. Двухэтажное офисное здание площадью 1,6 тыс. кв. м может быть продано за 44,8 млн руб., но с условием обратной аренды банку 715 кв. м на первом этаже. Также в Белгородской области продается отделение банка в селе Готовье (346 тыс. руб., 65 кв. м)

В Курской области Сбербанк продает отделение в селе Большое Солдатское (4 млн руб., 353 кв. м),

Сбербанк продает отделение в селе Большое Солдатское (4 млн руб., 353 кв. м), В Липецкой области на банк выставил на продажу помещение для размещения банкоматов в Ельце (2,1 млн руб., 41 кв. м).

на банк выставил на продажу помещение для размещения банкоматов в Ельце (2,1 млн руб., 41 кв. м). В Орловской области продается отделение в поселке Красная Заря (1,7 млн руб., 111 кв. м).

продается отделение в поселке Красная Заря (1,7 млн руб., 111 кв. м). В Воронежской области Сбербанк намерен продать одно из отделений в Бутурлиновке (5,2 млн руб., 298 кв. м) и отделение в селе Русская Буйловка Павловского района (1,3 млн руб., 90 кв. м). Последнее реализуется также с условием обратной аренды.

Большую часть объектов банк планирует продавать через аукционы на повышение на собственной электронной торговой площадке, поэтому заявленная позиционируется как «ориентировочная».

В пресс-службе ЦЧБ, комментируя предыдущие кампании по продаже отделений в отдаленных населенных пунктах и невостребованных офисов, ранее заверяли, что продажа части объектов «не отразится на обслуживании клиентов». «Покрытие территорий сервисами Сбербанка сохранится на прежнем уровне. Регулярное совершенствование модели обслуживания позволяет нам предоставлять услуги, полностью удовлетворяя потребности клиентов»,— отмечали в банке.

Как Сбербанк распродавал офисы в Черноземье в прошлом году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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