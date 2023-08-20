Международный фестиваль университетского спорта открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта. В соревнованиях примут участие спортсмены из 281 вуза 36 стран. Среди них: Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Белоруссия, Сербия, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Всего будет разыграно 193 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественное открытие Международного фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественное открытие Международного фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Торжественное открытие Международного фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественное открытие Международного фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия прошла в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Постановку подготовил режиссер Илья Авербух. В концепцию вошли сказы Бажова, уральский рок. В театрализованной постановке маскот — соболенок Кедри представил 14 видов спорта фестиваля. Завершилась церемония открытия выступлением певца Хабиба.

«Проведение фестиваля имеет долгосрочный эффект для юных жителей области, для привлечения уральцев в спорт. Мы рассчитываем, что фестиваль даст импульс развитию в регионе студенческого спорта. И в конце-концов, фестиваль — это большой, яркий, запоминающийся праздник»,— отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетил спортивную деревню фестиваля в Новокольцовском районе. «То, что мы сегодня увидели, вселяет уверенность, что подготовка проведена на очень высоком уровне. Международный фестиваль университетского спорта — событие неординарное и выдающееся»,— подчеркнул он на пресс-конференции.

Первые соревнования фестиваля прошли 19 августа. Во Дворце игровых видов спорта состоялись первые матчи по мини-футболу среди женщин. В «Екатеринбург-Экспо» — мужские предварительные бои турнира по боксу.

Международный фестиваль университетского спорта стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет и не старше 25 лет включительно. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Завершится фестиваль 31 августа.

Елена Медведева

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