Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за «анекдот про Херсон»

Жителю города Касимов Рязанской области Василию Большакову предъявили обвинение в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) за анекдот «про Херсон». Об этом адвокат обвиняемого Андрей Курятников рассказал РБК. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Новое дело в отношении 38-летнего Василия Большакова завели в марте 2023 года. Поводом стала публикация «анекдота про Херсон» на личной странице мужчины «ВКонтакте». Содержание анекдота не уточняется. Публикация была сделана 9 ноября 2022 года. В этот день глава Минобороны Сергей Шойгу поручил вывести российские войска с правобережья Днепра в Херсонской области.

Летом 2022 года мужчину за дискредитацию армии привлекли из-за комментариев «ВКонтакте». Правоохранительные органы обратили внимание на комментарии Большакова из-за анонимной жалобы в полицию. Суд назначил Василию Большакову штраф в размере 30 тыс. руб. По данным «Русской службы BBC», Василий Большаков — отец троих детей в возрасте от двух до семи лет. Сообщается, что уголовное дело и обыск сорвали планы семьи покинуть Россию и родить четвертого ребенка в Аргентине.

Полина Мотызлевская