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Коммерсантъ FM
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Посол Израиля ответил на упреки Украины в унижении ее граждан

С начала 2023 года во въезде в Израиль было отказано 5,4% украинских граждан, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что депортируются около 10% украинских туристов, въезжающих в Израиль. По словам господина Бродского, в основном отказывают во въезде тем, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле.

«С начала года было отказано во въезде 5.4% (около 2,5 тыс. человек) из 47 тыс. украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году»,— привел израильский дипломат в своем Telegram-канале данные управления народонаселения и миграции МВД Израиля.

«Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз»,— процитировало господина Корнийчука издание The Times of Israel.

В следующем месяце в украинский город Умань должны отправиться израильские паломники на празднование Рош-ха-Шана (еврейского Нового года).

По данным посольства Украины, которые приводит TVP World, в первой половине 2023 года израильские власти депортировали 2037 граждан Украины по сравнению с 2705 за 2022 год.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном субботнем обращении призвал «гарантировать права граждан Украины» после получения отчета об обращении с ними в других странах. В выступлении напрямую господин Зеленский Израиль не упоминал.

Мария Федотова

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