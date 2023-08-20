В Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром

Беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области»,— сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и был уничтожен из стрелкового оружия. В результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое быстро потушили. Пожар повредил один самолет, пострадавших в результате теракта нет. Глава региона Андрей Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в области после атаки контролируемая и спокойная.

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