В аэропортах наступают «Русские сезоны»

Снижение конкуренции на российском fashion-рынке подтолкнуло развитие формата мультибрендовых универмагов с продукцией российских дизайнеров. Сеть магазинов подобного формата под брендом «Русские сезоны» собирается развивать совладелец сети пекарен «Коржов» Иван Корнеев. Интерес к локальным брендам со стороны потребителей растет, но занять существенную долю рынка будет непросто, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В октябре магазины под брендом «Русские сезоны» площадью около 300 кв. м откроются в аэропортах Пулково и Домодедово

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В октябре магазины под брендом «Русские сезоны» площадью около 300 кв. м откроются в аэропортах Пулково и Домодедово

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Korneev Group начнет развивать новый проект — сеть магазинов «Русские сезоны», рассказал «Ъ-СПб» основатель компании Иван Корнеев. В октябре магазины под этим брендом площадью около 300 кв. м откроются в аэропортах Пулково и Домодедово. В их ассортименте будут представлены мужская и женская одежда, украшения и часы российских дизайнеров в среднем и высоком ценовом сегменте. Сейчас подписаны договоренности о сотрудничестве с 35 российскими брендами, названия которых пока не раскрываются, пояснил господин Корнеев. В Домодедово подтвердили «Ъ-СПб» открытие магазина, в Пулково не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

У Korneev Group уже есть проекты в сфере ритейла и общепита в аэропорту. Компания управляет расположенными в Пулково магазинами сувениров «YouПитер», рестораном «Брусника» и баром Morkovka. Также Korneev Group развивает сеть «Коржов», в которую входят 15 пекарен в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В аэропортах США и Китая магазины одежды пользуются высоким спросом: пассажиры приобретают вещи взамен забытых дома или в качестве подарка, объясняет господин Корнеев.

Инвестиции в запуск одного магазина «Русские сезоны» могут составить 10–15 млн рублей, оценивает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Размещение в аэропорту позволит повысить узнаваемость бренда и создать предпосылки для дальнейшего развития, даже если высокий трафик в этой локации не получится быстро конвертировать в продажи, полагает эксперт. В 2023 году аэропорт Домодедово рассчитывает увеличить пассажиропоток на 4%, до 22 млн человек, Пулково — на 10%, до 20 млн человек.

В случае успеха магазины «Русские сезоны» планируется открыть в аэропортах Шереметьево и Внуково, а также запустить расширенный формат, включающий косметику и товары для дома российских производителей, говорит господин Корнеев. Такие объекты целесообразно открывать в помещениях площадью 2–5 тыс. кв. м в центре Санкт-Петербурга и Москвы, уточняет предприниматель.

После ухода иностранных сетей в сегментах масс-маркет и люкс на рынке сложилась благоприятная ситуация для открытия мультибрендовых сетей, уверен господин Бурмистров. В условиях перестройки рынка у новых игроков есть возможность занять освободившиеся ниши, соглашается партнер One Story Ольга Сумишевская. По данным NF Group, после начала российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года более 180 иностранных брендов ограничили свою деятельность.

Дизайнеры заинтересованы в новых каналах продаж, поэтому при наличии привлекательных условий им будет интересно работать с «Русскими сезонами», отмечает основатель модного дома Kogel Ася Когель. По ее словам, на фоне снижения популярности зарубежных направлений потребители стали тратить больше денег внутри страны, добавляет она. Рост спроса на одежду локальных дизайнеров также стимулирует желание подчеркнуть свою индивидуальность, уверена госпожа Когель.

Мультибрендовые магазины российских дизайнеров в последнее время занимают пустующие площади в российских торговых центрах, напоминает госпожа Сумишевская. По данным NF Group, в первом квартале 2023 года объекты подобного формата открылись в комплексах Москвы, Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Ярославля. Для того чтобы такие проекты оказались успешными, потребуются существенные инвестиции в маркетинг, предупреждает госпожа Сумишевская. И даже в этом случае занять заметную долю fashion-рынка у новых игроков не получится, резюмирует эксперт.

Константин Куркин