Сеть АЗС Авто-ПЭК откроет первую заправку в Свердловской области

В Екатеринбурге откроют АЗС Авто-ПЭК (входит в группу оператора ПЭК) для грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

До конца года сеть планирует увеличить число АЗС с 15 до 21 по всей стране. В частности, компания откроет одну собственную заправку в Екатеринбурге и пять партнерских в Омске, Татарстане и Башкортостане. «За счет этого Авто-ПЭК рассчитывает сократить топливные расходы на 5-20% в зависимости от сезона — как для себя, так и для партнеров-перевозчиков»,— отмечают в пресс-службе.

Компания ПЭК является оператором логистических услуг на территории десяти стран, включая Россию. По данным «Яндекс Карт», сегодня в Екатеринбурге работают девять сетей АЗС.

Василий Алексеев

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