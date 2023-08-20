Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу капремонтов

С начала этого года в Челябинской области капитально отремонтировали многоквартирных домов. По этому показателю регион занял десятое место среди субъектов РФ. Об этом сообщают в фонде капремонта Челябинской области.

Всего в РФ в этом году провели капремонт в 12 тыс. многоквартирных домов. Всего подрядчики выполнили свыше 37 тыс. работ. Лидерами по числу отремонтированных жилых объектов стали Московская область (1840), столица (1067) и Краснодарский край (583). Им уступают Тульская область (544), Санкт-Петербург (390) и Башкортостан (338).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте