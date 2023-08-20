Региональные власти планируют привлечь кредит на строительство нового здания художественной галереи

Министерство финансов Пермского края планирует привлечь специальные казначейские кредиты на 3,2 млрд руб. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, кредиты выдаются под 3% годовых и рассчитаны на 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Ахмедова Фото: Евгения Ахмедова

Часть заемных средств (около 1,7 млрд руб.) планируется направить на строительство нового здания Пермской художественной галереи. Также региональные власти планируют закупить 98 автобусов для 16 муниципалитетов Прикамья за 900 млн руб., профинансировать проект возведения перехода улица Строителей — площадь Гайдара (364 млн руб.) в Перми и реконструкцию тепловых сетей в Чайковском (228 млн руб.).

Ранее предусмотренные в краевом бюджете деньги на строительство нового здания галереи предлагается направить на другие цели — ремонт медицинских учреждений региона и строительство школы на улице Уральская в Перми. Соответствующие поправки в бюджет планируется рассмотреть в сентябре на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края.