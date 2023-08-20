В Шушарах ввели в эксплуатацию две школы и детский сад

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию в Шушарах трех социальных объектов: школы на 550 мест, детского сада на 150 и начальной школы на 200, сообщила служба в официальном Telegram-канале.

Школа располагается по адресу: Образцовая ул., д.7к2. Общая площадь здания составляет 16,9 тыс. кв. м. Объект был построен за счет средств адресной инвестиционной программы и в рамках нацпроекта «Образование». Здание оборудовано двумя бассейнами, двумя спортзалами, актовым залом с эстрадой, а также библиотечно-информационным центром и мастерскими. При проектировании были учтены потребности маломобильных учеников.

Детский сад и начальная школа располагаются в одном здании по адресу: улица Окуловская, д.21к3. В детском саду будет восемь групп, в том числе ясельная, в начальной школе — восемь классов. Кроме учебных классов, в здании оборудовано два бассейна. Объект был построен на средства инвестора и будет передан городу на безвозмездной основе.

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