В Мурино после ссоры с прохожим погиб мужчина

У станции метро Девяткино, расположенной в городе Мурино Ленинградской области, вечером 19 августа прохожие обнаружили тело мужчины с ссадинами и кровоподтеками, сообщили 47news.

В следственном отделе по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области сообщили, что погибший — мужчина 1985 года рождения. По предварительной информации, вечером 19 августа между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Один из них нанес другому не менее трех ударов по голове, после чего убежал. Мужчина от ударов упал на асфальт и скончался.

47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что скрывшегося мужчину задержали в ночь на 20 августа у дома 17 на Воронцовском бульваре. Задержанному местному жителю 29 лет.

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