В центре Краснодара обрушилась часть балкона

В воскресенье, 20 августа, в доме №90 по улице Ленина в Краснодаре обрушилась часть балкона. Прокуратура Центрального административного округа организовала по данному факту проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка работе управляющей компании, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что дом находится в управлении ООО «ГУК-Краснодар», аварийным ранее не признавался.

Информацию о происшествии опубликовали в соцсетях.

«Шел от вокзала Краснодара. Проходя по тротуару, услышал грохот позади. Обернулся и понял, что обвалился балкон. К счастью, не задело»,— рассказал очевидец Telegram-каналу «Типичный Краснодар».

Тат Гаспарян

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