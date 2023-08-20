Пензенская область стала третьей в ПФО по вводу жилья

За январь-июль в Пензенской области ввели 467,5 тыс. кв. м жилья. Регион занял третье место в Приволжском федеральном округе, сообщает пензенский территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

Указанный объем на 23,6% превзошел показатель аналогичного периода прошлого года. Уточняется, что застройщики ввели 38 многоквартирных жилых домов.

Доля частных домов, возведенных жителями региона за отчетный отрезок времени, составила 56%: 1675 штук общей площадью 261,4 тыс. кв. м, что превысило объем января-июля 2022 года на 16,6%.

Статистики отметили, что с начала года ввод жилых домов увеличился в 23 районах региона.

В Пензе сдали 195,6 тыс. кв. м жилья, что на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Горожане построили 324 дома площадью 58 тыс. кв. м.

Дарья Васенина

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