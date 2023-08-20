В Снежинске выросла заболеваемость пневмонией

С начала августа в Снежинске зарегистрировали 76 случаев заболеваниям внебольничной пневмонией среди детей и взрослых. Это в четыре раза больше по сравнению со средней многолетней заболеваемостью, сообщают в межрегиональном управлении № 15 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 по 9 августа выявили 46 случаев заражения пневмонией, остальные 30 — с 10 по 18 августа. У большинства заболевших обнаружен возбудителем стала бактерия рода микоплазма, которая вызывает воспалительные процессы органов дыхания, в том числе легких. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

«Инкубационный период длится в среднем 14 дней. В это время человек не подозревает, что он болен. Начинается заболевание как обычная респираторная инфекция, поэтому быстро поставить диагноз микоплазменной пневмонии удается не всегда»,— отмечают в управлении ФМБА.

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