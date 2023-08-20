В Петербурге открылся фестиваль документального кино о героях СВО

В Петербурге с 18 по 20 августа пройдет первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», на котором покажут фильмы о героях специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

В рамках фестиваля будут показаны 15 фильмов, участники также смогут встретиться с их авторами и принять участие в круглых столах. Тематическая программа фестиваля поделена на пять блоков, в них вошли фильмы, посвященные военным, военкорам, добровольцам и врачам, жителям Донбасса, а также музыкантам и поэтам, которые поддерживают участников СВО.

Фестиваль открылся премьерой ленты «Банда Бассотти. Цвет красный» режиссера Олега Некишева. Фильм рассказывает о музыкантах из Италии, которые выступают на европейских сценах в поддержку жителей Донбасса.

В рамках деловой программы пройдут круглый стол «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с участием Бориса Корчевникова и открытая встреча «Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги» с военкорами, музыкантами и поэтами, которые ездят на передовую.

Фестиваль, организованный информационным агентством Russia Today, пройдет в кинотеатре «Аврора».

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