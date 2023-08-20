СК заинтересовался историей с травмой пенсионерки на остановке в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского управления ведомства Анатолию Надбитову предоставить доклад о пенсионерке, получившей телесные повреждения во время движения автобуса в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В пятницу вечером, 18 августа, водитель автобуса зажал в дверях 63-летню пенсионерку, после чего начал отъезжать от остановки «Репина» на ул. Черкасской. В результате автобус протащил женщину по дороге, причинив ей телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали. СКР проводит проверку на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Василий Алексеев

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