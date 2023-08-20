Руководителя двух фирм из Ижевска подозревают в неправомерном обороте средств платежей

В Удмуртии в отношении 38-летнего жителя Ижевска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, следствие считает, что он обвиняется в совершении шести преступлений. Будучи директором двух фирм, за денежное вознаграждение он открыл банковские счета и предоставил третьим лицам возможность пользоваться дистанционным обслуживанием банков и совершать операции по счету.

Следователи истребовали в банках финансово-хозяйственную документацию, представляющую интерес для следствия, допросили подозреваемого.