В Верхней Пышме открылся турнир по настольному теннису с призовым фондом более 4,5 млн рублей

Международный турнир по настольному теннису Ural Airlines TOP 16 Table Tennis Masters открылся в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга). В соревновании принимают участие спортсмены из шести стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. По данным Федерации настольного тенниса России, призовой фонд турнира составляет более 4,5 млн руб.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Турнир проходит во Дворце Спорта УГМК в Верхней Пышме и продлится три дня: 19 августа прошли квалификационные соревнования, 20 и 21 августа пройдут финальные соревнования. Турнир приурочен к 30-летию авиакомпании «Уральские авиалинии». Награждение победителей и призеров пройдет 21 августа в 17:00.

Ева Коршунова

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