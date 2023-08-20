Из-за размыва путей Байкало-Амурской магистрали поезда запущены по Транссибу

Из-за размыва путей на участке Нижнеангарск – Холодная в Бурятии изменена схема движения пассажирских поездов по Байкало-Амурской магистрали, сообщила пресс-служба РЖД. «Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали», - прокомментировали в компании. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы.

Поезда, следующие с запада на восток, переформировываются на станции Северобайкальск и направляются по Транссибирской магистрали через станции Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Чита. «С пассажирами ведется индивидуальная работа по уточнению вариантов поездок, в том числе с использованием других видов транспорта», - уточнили в компании.

Также формируются дополнительные пассажирские составы на станциях Северобайкальск, Иркутск, Красноярск.

Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным горячим питанием. Обходным маршрутом по Транссибу также организовано движение грузовых поездов.

В настоящее время на месте размыва на БАМе РЖД ведут восстановительные работы. Прорыв защитной дамбы в Северобайкальском регионе произошел 19 августа, в результате река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная. Повреждено около 1000 метров полотна и 10 опор контактной сети. Сквозное движение по БАМу приостановлено.

В компании отметили, что быстро ликвидировать последствия размыва железной дороги мешают сохраняющиеся высокий уровень и скорость течения вышедшей из берегов реки. По предварительной оценке, срок восстановления инфраструктуры займет до семи суток.

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Лолита Белова