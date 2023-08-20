Глава СКР запросил доклад о нападениях на жителей Волгоградской области

Жители станицы Березовская Волгоградской области обратились к руководителю СКР Александру Бастрыкину из-за регулярных нападений некой группы лиц. О начале проверки сообщили в информационном центре ведомства.
Жители региона рассказали об угрозах, проникновениях в дома и порче имущества. Уточняется, что во главе возможной преступной группы стоит ранее судимый местный житель.
Авторы обращения отметили: правоохранители на обращения не реагировали. СУ СКР Волгоградской области запросило у полиции материалы дела.
Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о развитии ситуации от главы регионального следственного управления Василия Семенова.
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