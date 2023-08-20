Глава СКР запросил доклад о нападениях на жителей Волгоградской области

Жители станицы Березовская Волгоградской области обратились к руководителю СКР Александру Бастрыкину из-за регулярных нападений некой группы лиц. О начале проверки сообщили в информационном центре ведомства.

Жители региона рассказали об угрозах, проникновениях в дома и порче имущества. Уточняется, что во главе возможной преступной группы стоит ранее судимый местный житель.

Авторы обращения отметили: правоохранители на обращения не реагировали. СУ СКР Волгоградской области запросило у полиции материалы дела.

Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о развитии ситуации от главы регионального следственного управления Василия Семенова.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.