Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи с гибелью двоих малолетних детей при пожаре в городе Змеиногорске, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Возгорание одного из частных домов произошло 19 августа около 22 часов местного времени. Службу МЧС на место происшествия вызвали очевидцы, после ликвидации пожара спасателями были обнаружены тела 4-летней девочки и ее трехмесячного брата. «Бабушку детей, ее знакомого и еще одного ребенка удалось спасти, им оказана медицинская помощь», - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Правоохранителями выясняются причины случившегося, а также виновные. По факту гибели детей следственными органами СУ СКР Алтайского края возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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Лолита Белова