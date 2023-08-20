Вячеслав Володин анонсировал речное сообщение между городами Саратовской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости возобновления пассажирских перевозок между городами на Волге, сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

В предстоящий понедельник в Нижнем Новгороде пройдет выездной совет Госдумы, на котором обсудят обозначенную проблему.

В рамках рабочего визита в регион господин Володин посетил стройку набережной в Вольске. Уточняется, что объект планируют сдать к ноябрю этого года.

Также политик заявил, что после завершения благоустройства «в приоритетном порядке» нужно будет решить вопрос пассажирских перевозок между Саратовом, Вольском, Балаково и Марксом. «Дальше чтобы было сообщение между Саратовом и Волгоградом, Саратовом и Самарой», — процититировали Вячеслава Володина в сообщении.

Парламентарий поставил саратовским властям задачу приобрести в следующем году новые суда для курсирования между городами региона.

Дарья Васенина

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