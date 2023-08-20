Рубцовскому машиностроительному заводу на развитие выделены 4 млрд рублей

Дополнительные инвестиции в размере 4 млрд руб. будут направлены на развитие Рубцовского машиностроительного завода (входит в состав Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод») — для ритмичного и стабильного выполнения гособоронзаказа, сообщил глава региона Виктор Томенко. Решение было озвучено во время рабочего визита зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова, посветившего предприятие 20 августа.

Зампредседателя также посетил Бийский олеумный завод и «Алтайвитамины».

Рубцовский машиностроительный завод — одно из двух градообразующих предприятий Рубцовска с числом работников около 1 тыс. человек. Оно производит оборонную технику, в частности БМП и боевые разведывательные машины.

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Лолита Белова