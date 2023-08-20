Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Сегодня утром на трассе Р-240 возле деревни Николаевка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-служба республиканских МЧС и ГИБДД, столкнулись встречные автомобиль «Лада Гранта» и грузовая ГАЗель. Погибли водитель «Лады» и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю ГАЗели, он госпитализирован в уфимскую ГКБ №21. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

Прокуратура Башкирии взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии.

Влада Шипилова

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