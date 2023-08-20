Три человека пропали после опрокидывания лодки в Республике Тыва

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по факту опрокидывания моторной лодки с пассажирами на реке Большой Енисей в Республике Тыва, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 19 августа вблизи села Сыстыг-Хем Тоджинского района Республики Тыва. В лодке находились четыре человека, одному из них удалось самостоятельно выбраться. Проводится комплекс поисково-спасательных мероприятий, направленных на установление местонахождения троих человек.

Ранее в Красноярском крае на Енисее опрокинулась лодка с четырьмя взрослыми пассажирами и тремя детьми 3-х, 9-ти и 11-ти лет. По предварительным данным, лодка направлялась из деревни Анциферово в село Усть-Пит Енисейского района. Мужчина, управлявший лодкой, не справился с управлением и она перевернулась. Все пассажиры оказались в воде. Детей удалось спасти, двое мужчин самостоятельно добрались до берега. В результате происшествия погибла 31-летняя женщина.

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Лолита Белова