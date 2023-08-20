В одном из районов Иркутской области ввели режим ЧС из-за подъема воды в реках

Режим ЧС введен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за подъема воды в реках - Кунерма и Умбелла, есть риск подъема воды в Киренге и подтопления пониженных участков местности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. В настоящее время из-за разлива рек подтоплены участки автомобильной трассы Усть-Кут – Уоян. На место происшествия для ликвидации последствий выехала спецтехника, вдоль отводных каналов идет отсыпка грунта. На 265 км трассы движение закрыто.

«Работа на месте разлива рек продолжается, вода прибывает. В случае необходимости количество спецтехники будет увеличено. В связи с этим пока стоит воздержаться от поездок в сторону Северобайкальска», - сообщил глава региона.

Согласно предварительному прогнозу, сегодня и завтра уровень воды в Киренге - в районе села Казачинское подняться достигнуть 240-270 см, при критике в 250 см. На территорию района выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области. Для мониторинга ситуации задействованы беспилотники.

Накануне в соседнем с Иркутской областью регионе – Республике Бурятия из-за разлива реки Холодная произошел подмыв насыпи железнодорожного полотна Байкало-Амурской магистрали. Задержан один пассажирский поезд. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано два противоразмывных поезда. Введен режим чрезвычайной ситуации.

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Лолита Белова